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У «российского шпиона» в Германии нашли флаг России и символику ВМФ

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Здание посольства Соединенного Королевства
Здание посольства Соединенного Королевства
Фото: Public Domain / Wikimedia
СМИ: дома у подозреваемого в шпионаже на РФ нашли множество связанных с Россией предметов

В квартире предполагаемого российского шпиона, задержанного в Германии, нашли множество связанных с Россией предметов — книги, форму и символику. Фотографии из дома подозреваемого в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

В квартире, фотографии из которой опубликовало издание, находится российский флаг, на полках стоят флажки Черноморского флота России и кружка с надписью «Россия». Также дома у «шпиона» есть российские армейские фуражки: одна из них лежит на шкафу, а другая надета на голову плюшевой собаки.

Также дома у подозреваемого находятся книги на русском, английском и немецком языке. Многие из них — на военно-историческую и шпионскую тематику, в том числе о красных партизанах в тылу у нацистов во время Великой Отечественной войны.

11 августа Генеральная прокуратора Германии сообщила, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали 57-летнего британца по имени Дэвид С. в Потсдаме. Скотленд-Ярд подтвердил эту информацию. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкая сторона внимательно следит за расследованием этого дела.

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