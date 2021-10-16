Раскрыта реакция Пентагона на инцидент с эсминцем ВМС США у границ России

Журналист Fox News Лукас Томлинсон рассказал в Twitter о реакции Пентагона на инцидент с американским эсминцем «Чейфи», который попытался нарушить российскую границу в Японском море.

«Все взаимодействие [российского корабля и эсминца] проходило в рамках безопасности и профессионализма», — написал Томлинсон со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США.

Что произошло?

15 октября российский корабль «Адмирал Трибуц» вытеснил американский эсминец «Чейфи» из российских территориальных вод в Японском море, соблюдая международные правила, сообщили в Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что экипаж корабля «Адмирал Трибуц» предупредил американский эсминец о том, что тот находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.

Эсминец УРО «Chafee», убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 повернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров Минобороны России о попытке эсминца ВМС США нарушить российскую границу

Реакция России

Член Совфеда Андрей Климов заявил, что попытка американского эсминца нарушить границу с Россией была произведена с целью проверки боеготовности российских войск, работы систем радиолокационной разведки.

Американская военная доктрина предполагает раздражающие акции для того, чтобы проверить системы боевого реагирования, как работает радиолокационная разведка, как взаимодействуют войска на земле, как реагируют боевые корабли. И при этом Штаты преследуют и политические цели: они показывают, что никуда не делись, они рядом и по-прежнему представляют угрозу Андрей Климов о политических целях США

Контр-адмирал в отставке, Герой России Всеволод Хмыров в свою очередь назвал провокацией попытку эсминца ВМФ США нарушить российскую границу в Японском море. Он отметил, что Военно-морской флот России осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод, а подобные провокации, которые периодически наблюдаются «по всем морям» — это «характеристика особенностей сегодняшней дипломатии». Контр-адмирал пояснил, что флот в мирное время — «демонстрация силы флага в ответственных зонах государства».

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По его словам, американский эсминец осуществил опасное маневрирование, изменив свое направление только когда до российского корабля «Адмирал Трибуц», вытеснявшего нарушителя, оставалось менее 60 метров.

Другие попытки

В начале июля эсминец Великобритании HMS Defender на три километра зашел в территориальные воды России в Черном море. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. 3 июля эсминец Defender покинул Черное море.

После этого посол России в Лондоне Андрей Келин предупредил британские власти о том, что в дальнейшем военным кораблям Великобритании будет сложнее войти в территориальные воды России. По его словам, поскольку британский корабль вторгся без предупреждения и не соблюдал российское законодательство, властям Великобритании следует ожидать серьезных последствий.

Меры

В августе депутат Госдумы Руслан Бальбек пообещал запретить американским кораблям «пастись» у российских берегов. Он подчеркнул, что их вторжение в территориальные воды других государств – это непозволительная наглость.

Бальбек подчеркнул, что вне зависимости от того, что кто-то признает полуостров украинским, никто не будет появляться в территориальных водах России по разрешению Киева. Он напомнил, что 80-х годах американский крейсер получил «хук в челюсть», а недавно британскому эсминцу Defender взрывами бомб по курсу показали недопустимость его действий.