Раскрыта реакция Пентагона на инцидент с эсминцем ВМС США у границ России

Журналист Fox News Лукас Томлинсон рассказал в Twitter о реакции Пентагона на инцидент с американским эсминцем «Чейфи», который попытался нарушить российскую границу в Японском море.
«Все взаимодействие [российского корабля и эсминца] проходило в рамках безопасности и профессионализма», — написал Томлинсон со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США.
Что произошло?
15 октября российский корабль «Адмирал Трибуц» вытеснил американский эсминец «Чейфи» из российских территориальных вод в Японском море, соблюдая международные правила, сообщили в Минобороны.
В российском военном ведомстве отметили, что экипаж корабля «Адмирал Трибуц» предупредил американский эсминец о том, что тот находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.
Реакция России
Член Совфеда Андрей Климов заявил, что попытка американского эсминца нарушить границу с Россией была произведена с целью проверки боеготовности российских войск, работы систем радиолокационной разведки.
Контр-адмирал в отставке, Герой России Всеволод Хмыров в свою очередь назвал провокацией попытку эсминца ВМФ США нарушить российскую границу в Японском море. Он отметил, что Военно-морской флот России осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод, а подобные провокации, которые периодически наблюдаются «по всем морям» — это «характеристика особенностей сегодняшней дипломатии». Контр-адмирал пояснил, что флот в мирное время — «демонстрация силы флага в ответственных зонах государства».
По его словам, американский эсминец осуществил опасное маневрирование, изменив свое направление только когда до российского корабля «Адмирал Трибуц», вытеснявшего нарушителя, оставалось менее 60 метров.
Другие попытки
В начале июля эсминец Великобритании HMS Defender на три километра зашел в территориальные воды России в Черном море. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. 3 июля эсминец Defender покинул Черное море.
После этого посол России в Лондоне Андрей Келин предупредил британские власти о том, что в дальнейшем военным кораблям Великобритании будет сложнее войти в территориальные воды России. По его словам, поскольку британский корабль вторгся без предупреждения и не соблюдал российское законодательство, властям Великобритании следует ожидать серьезных последствий.
Меры
В августе депутат Госдумы Руслан Бальбек пообещал запретить американским кораблям «пастись» у российских берегов. Он подчеркнул, что их вторжение в территориальные воды других государств – это непозволительная наглость.
Бальбек подчеркнул, что вне зависимости от того, что кто-то признает полуостров украинским, никто не будет появляться в территориальных водах России по разрешению Киева. Он напомнил, что 80-х годах американский крейсер получил «хук в челюсть», а недавно британскому эсминцу Defender взрывами бомб по курсу показали недопустимость его действий.