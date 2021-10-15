Сенатор объяснил попытку эсминца ВМС США нарушить российскую границу

Попытка американского эсминца нарушить границу с Россией была произведена с целью проверки боеготовности российских войск, работы систем радиолокационной разведки, считает член Совфеда Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор объяснил, что, совершая такие действия, Штаты преследуют и политические цели.

Российский корабль «Адмирал Трибуц» ранее 15 октября, как сообщили в Минобороны, вытеснил американский эсминец «Чейфи» из российских территориальных вод в Японском море, соблюдая международные правила. «Эсминец УРО "Chafee", убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 повернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров», — заявили в Минобороны.

Проверка на прочность

Климов заметил, что аналогичные действия со стороны американских вооруженных сил предпринимаются не в первый и не в последний раз. Он также сравнил подобные шаги с периодом холодной войны.

«Американская военная доктрина предполагает раздражающие акции для того, чтобы проверить системы боевого реагирования, как работает радиолокационная разведка, как взаимодействуют войска на земле, как реагируют боевые корабли, — объяснил сенатор. — И при этом Штаты преследуют и политические цели: они показывают, что никуда не делись, они рядом и по-прежнему представляют угрозу».

Политик подчеркнул, что Россия не станет делать вид, что ничего не произошло, необходимые действия будут предприняты по дипломатическим линиям. У военных также существуют специальные протоколы, разработанные для подобного случая.

«Все это мы уже видели. Точно то же происходило во времена холодной войны, повторяется и теперь. Но нервы у нас крепкие, а возможности ответить серьезнейшие. Американцы это знают», — заключил Климов.

О попытке «Чейфи» пересечь российскую границу в Японском море сообщалось ранее 15 октября. Отмечалось, что эсминец США, несколько дней действующий в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам России.