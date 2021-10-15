Контр-адмирал назвал провокацией попытку эсминца ВМС США нарушить границу России

Контр-адмирал в отставке, Герой России Всеволод Хмыров в беседе с «Газетой.Ру» назвал провокацией попытку эсминца ВМФ США «Чейфи» (Chafee, DDG 90) нарушить российскую границу в Японском море.

«Это только провокация и никак по-другому. Провокационное противостояние», — заявил Хмыров. Он отметил, что Военно-морской флот России осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод, а подобные провокации, которые периодически наблюдаются «по всем морям» — это «характеристика особенностей сегодняшней дипломатии». Контр-адмирал пояснил, что флот в мирное время — «демонстрация силы флага в ответственных зонах государства».

По его словам, американский эсминец осуществил опасное маневрирование, изменив свое направление только когда до российского корабля «Адмирал Трибуц», вытеснявшего нарушителя, оставалось менее 60 метров. «50 или 60 метров, не важно. Это все называется опасное маневрирование», — указал герой РФ.

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Хмыров добавил, что командир принимает решение из имеющихся у него возможностей, используя в том числе и корпус корабля, и оружие при необходимости. «Но в мирное время горячая фаза менее желательна, а такие вещи, как опасное маневрирование, оно часто применялось», — заключил он.

Эсминец ВМФ США пытался войти в российскую акваторию Японского моря в пятницу, 15 октября. Этому помешал экипаж противолодочного корабля «Адмирал Трибуц». Моряки российского судна предупредили эсминец ВМФ США о том, что тот находится в закрытом для судоходства районе, где проходят учения с артиллерийскими стрельбами. Американское судно изменило направление и повернуло на обратный курс.

В Минобороны России отметили, что при вытеснении американского эсминца с территории России «Адмирал Трибуц» соблюдал все международные нормы. Ведомство уточнило, что, несмотря на изменение эсминцем своего курса, до российского корабля ему оставалось дойти 60 метров.

В Министерстве обороны США комментировать инцидент отказались.