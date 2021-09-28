ВМС США создали группу эсминцев для борьбы с российскими подлодками

Военно-морские силы (ВМС) США создали новую оперативную группу эсминцев Greyhound («Борзая»), которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам. Об этом сообщает портал Института ВМС США USNI News.

О том, что эсминцы смогут бороться с российскими подлодками, заявил командующий надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирал Брендан Маклейн.

«Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», — сказал он. Greyhound будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, группа будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года.

В состав войдут эсминцы Donald Cook и Thomas Hudner. В январе 2022 года к ним присоединится эсминец Sullivans, а затем — Cole и Gravely, а «Дональд Кук» отправится на техобслуживание.

В мае прошли совместные учения Ragnar Viking Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании, Военно-морских сил (ВМС) и Корпуса морской пехоты (КМП) США, а также ВМС Франции и Королевских ВМС Норвегии. В ходе учений страны показали «наступление» на Россию. Заявляемая цель мероприятия — показать и проверить возможности совместного использования флота и морской пехоты стран-участников учений в Северной Атлантике, в частности, способность одновременного развертывания авианосной ударной группы (АУГ) и наступательной десантной группы.