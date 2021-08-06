В Атлантике запустился механизм неминуемой климатической катастрофы

Климатолог Никлас Боерс (Niklas Boers) из Постдамского института изучения климатических изменений опубликовал статью в журнале Nature Climate Change, в которой доказывается ослабление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — системы океанических течений, переносящих теплую воду из тропиков в Северную Атлантику. Это приведет к неминуемым катастрофическим изменениям глобальной погоды в мире.

Предыдущие наблюдения и климатические модели уже указывали на постепенное ослабление атлантических течений, которое произойдет за несколько десятилетий. Механизмами перехода к слабому режиму служит добавление большого количества пресной воды в Северную Атлантику из-за таяния льдов, что значительно снижает соленость морской воды. Кроме того, повышение глобальной температуры приведет к тепловому расширению, также снижающему стабильность текущего состояния AMOC. Коллапс циркуляции способен привести к потере устойчивости других компонентов глобальной климатической системы, включая тропические муссоны, ледяной щит и леса Амазонки.

На запуск критического перехода к слабому режиму должны указывать предшествующие характерные флуктуации (любому случайному отклонению — прим. «Ленты. ру») в скорости AMOC, называемые критическим замедлением и служащие «сигналами раннего предупреждения». Так, были выявлены четкие признаки скорого коллапса AMOC в начале эпохи голоцена (12 тысяч лет назад), выражающиеся в изменениях температуры поверхности моря и солености морской поверхности в северной части Атлантического океана.

Боерс проанализировал изменчивость температуры поверхности моря и солености в Атлантическом океане, начиная с 1870 и 1900 годов, чтобы выявить аномалии, указывающие на критическое замедление циркуляции в настоящее время. Он обнаружил искомые сигналы раннего предупреждения, доказывающие, что недавно выявленное ослабление AMOC в течение последних десятилетий не является следствием естественных колебаний, вызванной природными циклами. Замедление связано с почти полной потерей стабильности AMOC в течение текущего столетия.