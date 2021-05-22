США, Великобритания, Франция и Норвегия показали «наступление» на Россию

Появились «поистине впечатляющие фотографии», на которых запечатлены недавние совместные учения Ragnar Viking Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании, Военно-морских сил (ВМС) и Корпуса морской пехоты (КМП) США, а также ВМС Франции и Королевских ВМС Норвегии, пишет The Drive.

Заявляемая цель мероприятия — показать и проверить возможности совместного использования флота и морской пехоты стран-участников учений в Северной Атлантике, в частности, способность одновременного развертывания авианосной ударной группы (АУГ) и наступательной десантной группы. Издание пишет, что «конкретные элементы учений включали в себя демонстрацию возможностей нанесения дальнего удара из Северной Атлантики по Балтийскому региону, высадку морского десанта в Норвегии, а также противолодочную войну и совместные действия надводных сил в Северной Атлантике».

Материалы по теме Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache

«Все эти сценарии, по-видимому, четко основаны на потенциальной российской военной активности в более широком регионе, причем страны Балтии (включая Литву) и Норвегия, которые имеют протяженную границу с Россией, определены в качестве критических горячих точек любой будущей возможной конфронтации между Москвой и НАТО», — пишет издание.

В частности, со стороны Великобритании в Ragnar Viking были задействованы авианосец Queen Elizabeth, эскадренные миноносцы Diamond и Defender типа 45, фрегаты Kent и Richmond типа 23, вспомогательное судно типа Fort Victoria, танкер Tidespring типа Tide и атомная субмарина типа Astute. От США — десантный корабль Iwo Jima типа Wasp, десантный корабль-док Carter Hall типа Harpers Ferry, десантный транспорт-док типа San Antonio, атомная подлодка New Mexico типа Virginia и пара эскадренных миноносцев типа Arleigh Burke.

В мае заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут «вывести из строя или даже потопить до двух-трех авианосцев и до семи-восьми кораблей охранения» противника в Арктике.