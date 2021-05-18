Новый российский авианосец оценили в полтриллиона рублей

Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

При этом он отметил, что при создании подобных объектов всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. «Мы можем ошибиться на 10-20 процентов, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», — предупредил он.

Поспелов добавил, что российский авианосец должен быть дешевле американских кораблей аналогичного класса, «но и немного поменьше». Он уточнил, что речь идет о водоизмещении не менее 70-80 тысяч тонн против 110 тысяч тонн у кораблей ВМС США.

Ранее Поспелов говорил, что для российского военного флота необходимы три новый авианосца — головной и два серийных. При этом он подчеркнул, что аванпроект авианосца уже есть.

Сейчас на вооружении ВМФ есть всего один корабль, способный запускать и принимать истребители — тяжелый авианесущий крейсер (ТАКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Он встал в строй в 1991 году, сейчас корабль находится на модернизации.