В России рассказали о разработке проекта нового авианосца

Член коллегии Военно-промышленной комиссии России Владимир Поспелов в беседе с РИА Новости рассказал о разработке проекта нового авианосца.

По словам члена Морской коллегии при правительстве, в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы будет оценена целесообразность создания авианосцев и их стоимость. Он отметил, что для ВМФ необходимы три таких корабля — головной и два серийных. При этом он подчеркнул, что аванпроект авианосца уже есть.

Поспелов также объяснил, что Россия обладает многими необходимыми для такого проекта технологиями. Однако, по его мнению, ряд технологий, таких как система взлета и посадки летательных аппаратов, еще предстоит доработать.

Отмечается, что сейчас в составе ВМФ есть только один корабль подобного класса — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», который был сдан в 1991 году.

Ранее сообщалось, что авианосец «Адмирал Кузнецов» при ремонте может получить недоиспытанный новый корабельный автоматизированный радиотехнический комплекс «Резистор-К42», который должен заменить прежний «Резистор-Э».