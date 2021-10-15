В Минобороны США отказались комментировать ситуацию с эсминцем в Японском море

Пентагон не стал комментировать попытку эсминца Chafee нарушить границу России

В Министерстве обороны США отказались комментировать попытку эсминца «Чейфи» (Chafee, DDG 90) нарушить российскую границу в Японском море. Об этом сообщает РИА Новости.

«С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США», — заявили в ведомстве в ответ на просьбу агентства высказаться по ситуации.

Эсминец ВМФ США пытался войти в российскую акваторию Японского моря в пятницу, 15 октября. Этому помешал экипаж противолодочного корабля «Адмирал Трибуц».

Моряки российского судна предупредили эсминец ВМФ США о том, что тот находится в закрытом для судоходства районе, где проходят учения с артиллерийскими стрельбами. Американское судно изменило направление и отвернуло на обратный курс.

В Минобороны России отметили, что при вытеснении американского эсминца с территории России «Адмирал Трибуц» соблюдал все международные нормы. Ведомство уточнило, что, несмотря на изменение эсминцем своего курса, до российского корабля ему оставалось дойти 60 метров.