ВМС США ответили на заявление России по инциденту с эсминцем в Японском море

Командование Тихоокеанского флота ВМС США ответило на заявление Минобороны России по инциденту с американским эсминцем «Чейфи» (Chafee, DDG 90) в Японском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз.

По данным ВМС, заявление о попытке эсминца нарушить границу не соответствует действительности.

«Взаимодействие носило безопасный и профессиональный характер... Все время USS Chafee действовал в соответствии с международным правом и обычаями», — уточняется в сообщении.

При этом в ВМС добавили, США продолжат «летать, плавать и действовать» там, где это позволяет международное право.

Эсминец ВМФ США пытался войти в российскую акваторию Японского моря в пятницу, 15 октября. Этому помешал экипаж противолодочного корабля «Адмирал Трибуц». Моряки российского судна предупредили эсминец ВМФ США о том, что тот находится в закрытом для судоходства районе, где проходят учения с артиллерийскими стрельбами. Американское судно изменило направление и повернуло на обратный курс.

В Минобороны России заявили, что при вытеснении американского эсминца с территории России «Адмирал Трибуц» соблюдал все международные нормы. Ведомство уточнило, что, несмотря на изменение эсминцем своего курса, до российского корабля ему оставалось дойти 60 метров.

