Минобороны России вызвало военного атташе США после инцидента в Японском море

Минобороны России: действия американских моряков в Японском море были непрофессиональными

Минобороны России вызвало военного атташе США для доведения позиции российской стороны после инцидента с американским эсминцем «Чейфи» (Chafee, DDG 90) в Японском море. Об этом пишет ТАСС.

Представителю Пентагона передали, что действия американских моряков были непрофессиональными. Военные ВМФ США грубо нарушали правила предупреждения столкновения судов в море и положения соглашения между РФ и США о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

Эсминец ВМФ США пытался войти в российскую акваторию Японского моря в пятницу, 15 октября. Этому помешал противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».

Команда российского судна предупредила корабль ВМФ США о том, что тот находится в закрытом для судоходства районе, где проходят учения с артиллерийскими стрельбами. Эсминец изменил направление и повернул на обратный курс.