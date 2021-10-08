Американский самолет оснастят лазерной пушкой

Летающую батарею поддержки сухопутных войск AC-130J оснастят лазерной пушкой. Американский самолет получит лазер Airborne High Energy Laser (AHEL). Военно-воздушные силы (ВВС) США получили прототип установки. Об этом сообщает The Drive.

8 октября компания Lockheed Martin заявила о передаче ВВС США лазера AHEL после заводских испытаний. Теперь конструкторы занимаются интеграцией системы управления лазерным лучом. После этого начнутся наземные испытания AHEL и установка системы на борт AC-130J.

Дата начала летных испытаний пока неизвестна. Представители Командования специальных операций ВС США (US SOCOM) отметили, что они рассчитывают приступить к этому этапу разработки в 2022 финансовом году.

Разработчик не раскрывает параметры лазерной установки. В US SOCOM заявили, что мощность AHEL не превысит 60 киловатт. Также представители Lockheed Martin отметили, что мощность нового лазера будет сравнима с мощностью установки High Energy Laser и Integrated Optical-dazzler and Surveillance (HELIOS).

В апреле журнал Popular Mechanics сообщил об установке лазерного оружия на эсминец типа Arleigh Burke. Корабль Preble получил установку HELIOS, которая предназначена для уничтожения крылатых ракет.