В США вспомнили о разработанном в СССР лазерном танке

К концу холодной войны в СССР занялись разработкой оснащенного лазером танка 1К17, который был бы способен ослеплять системы наведения приближающихся ракет или транспортных средств. О боевой машине советских инженеров вспомнил созданный в США портал Sandboxx.

По данным портала, главной задачей подобного танка должно было стать ослепление или сжигание электронно-оптических датчиков, за счет которых вражеские ракеты обнаруживают цели для атаки. Кроме того, его предполагалось задействовать и против танков и других тяжелых боевых машин.

Как отмечается, всего было изготовлено два прототипа 1К17, которые получили название «Сжатие». Первый из них был создан на базе самоходной машины 2С19 «Мста-С» и представлен в 1990 году. У установки насчитывалось 12 оптических каналов с системой наведения. Танк можно было применять для поражения целей, находящихся на разных расстояниях.

Хотя после испытаний 1К17 рекомендовали принять на вооружение, в итоге поставлять в армию данный танк так и не начали. По мнению портала, это было обусловлено дороговизной машины — после распада СССР Россия уже не могла позволить себе финансирование такого проекта. Несмотря на постигшую разработку судьбу, она отличалась высокой эффективностью, признает Sandboxx.