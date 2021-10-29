США оправдали Украину за применение турецкого беспилотника в Донбассе

Посольство США в Киеве обвинило Россию в обострении ситуации в Донбассе

Украина пошла на применение турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar в Донбассе из-за неоднократных нарушений Минских соглашений со стороны Москвы. С оправданием действий Киева выступило в Facebook посольство США на Украине.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

По словам американских дипломатов, Россия неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в военном конфликте, несмотря на то что положения «Минска-2» запрещают использовать подобные вооружения.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что данные нарушения помимо всего прочего ведут к гибели украинских военных. «Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности», — указали в посольстве на вину России в обострении конфликта и призвали стороны соблюдать соглашение о режиме прекращения огня.

26 октября Вооруженные силы Украины впервые задействовали в бою турецкий беспилотник Bayraktar. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что жертв и повреждений гражданских объектов не зафиксировано. Россия назвала ситуацию в Донбассе деградирующей.

На инцидент отреагировали в Германии и Франции. Участники «нормандского формата» осудили использование БПЛА вблизи линии разграничения и заявили, что в сложившейся ситуации виноваты все участники конфликта.