В ЛНР сообщили об украинской военной технике в жилых районах Донбасса

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обнаружила военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилых районах пяти подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко, передает «Луганский информационный центр».

Он рассказал, что за минувшую неделю там было выявлено семь единиц украинской военный техники: пять бронетранспортеров, боевая машина пехоты (БМП) и многоцелевой транспортер-тягач.

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Филипоненко также добавил, что за прошедшие семь дней военнослужащие ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

По его словам, украинские военные обстреляли поселки Золотое-5, Калиново и Голубовское, а также села Хорошее, Пришиб, Желобок и Смелое.

Ранее в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе сообщили, что 26 октября самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики подверглись массированным артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Отмечается, что за сутки украинские военные нанесли более 110 ударов, использовав при этом тяжелую артиллерию, минометы, БМП, ударный беспилотник и стрелковое оружие.