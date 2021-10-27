В ЛНР заявили об официальном признании Киевом нарушения минских соглашений

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что Киев официально признал нарушение минских соглашений, применив турецкий беспилотник в Донбассе. Его слова передает ТАСС.

По мнению Мирошника, украинские военные «целенаправленно, даже показательно» нарушают минские соглашения. Он напомнил, что с 2014 года полеты боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов были запрещены.

Однако теперь о боевом применении беспилотника на линии соприкосновения сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «То есть он плевать хотел на обязательства Киева по минским соглашениям. Но одностороннее нарушение бывает один раз, после чего обязательства второй стороны автоматически испаряются», — предупредил он.

Ранее генштаб ВСУ подтвердил применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar в Донбассе. В пресс-службе отметили, что турецкий беспилотник не пересекал линию соприкосновения.