Украинские военные попытались занять село на линии разграничения в Донбассе

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку захватить село Старомарьевка в Тельмановском районе, которое находится на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщила министр иностранных дел (МИД) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, ее цитирует Донецкое агентство новостей во вторник, 26 октября.

Материалы по теме «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой

По словам главы внешнеполитического ведомства ДНР, украинские военные попытались занять село 25 октября. Она также отметила, что подобные провокации со стороны Киева недопустимы, и призвала участников конфликта вернуться к дипломатическому урегулированию. О том, какая обстановка в населенном пункте сейчас, Никанорова не уточнила.

Между тем местный Telegram-канал «Донбасс решает» со ссылкой на родственника жителей Старомарьевки утверждает, что украинцы заняли село и остались там. «Удалось связаться по телефону со своими родственниками из Старомарьевки. Те дали понять, что никто никуда не ушел», — рассказал житель Тельманово. На вопрос о численности военных и наличии техники собеседник канала не смог ответить.

Утром 26 октября представитель ДНР сообщил, что ВСУ открыли минометный огонь по окрестностям села Новая Марьевка Тельмановского района на юге ДНР.

Обострение ситуации в Донбассе началось в начале октября после задержания Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Луганск потребовал освобождения офицера, но украинская сторона заверила, что задержанный проводил слежку за позициями ВСУ. С тех пор диалог Киева и ЛНР в «минском формате» был приостановлен.

