Украинский военный подорвался на неизвестном устройстве в Донбассе

В Донбассе служащий ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил ранение

В Донбассе за сутки двое служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

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По информации Киева, один военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС, другой военный получил огнестрельное ранение. Сейчас они находятся в медицинском учреждении. В штабе добавили, что подразделения самопровозглашенных республик вели обстрел из минометов и гранатометов в направлении Каменки, Пескова и Золотого-4.

Кроме того, отмечается в докладе ООС, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики, в свою очередь, сообщили о мощном ударе ВСУ по южным поселениям, передает Донецкое агентство новостей. Представитель ДНР рассказал, что украинские военные выпустили около 20 мин вблизи населенного пункта Гранитное.

21 октября ВСУ обстреляли западные окраины Донецка из тяжелой артиллерии калибра 122 и 152 мм. В результате обстрела ранения получили 11-летняя девочка и 18-летняя девушка. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о жестком обращении с гражданским населением и применении запрещенного вооружения (часть 1 статьи 356 УК РФ).