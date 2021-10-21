СК России возбудил дело из-за ранения ребенка при обстреле Донецка

Двое мирных жителей, в том числе 11-летний ребенок, получили ранения при артиллерийском обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) окраин Донецка. Сообщение об этом появилось на сайте Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, обстрел произошел утром в четверг, 21 октября. Он велся артиллерийскими расчетами калибром 152 и 122 миллиметра по жилому сектору в Куйбышевском районе столицы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). «В результате прямого попадания снаряда в жилой дом ранения получили 11-летняя девочка и 18-летняя девушка, которые лишь по счастливой случайности выжили», — говорится в сообщении.

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По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье о жестком обращении с гражданским населением и применении запрещенного вооружения (часть 1 статьи 356 УК РФ). Следователи отметили, что при обстреле также пострадала городская инфраструктура и близлежащие дома, частично оказался разрушен газопровод.

«Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы», — отметили в СК.

Обострение ситуации в Донбассе началось в начале октября после задержания Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республик (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Луганск потребовал освобождения офицера, но украинская сторона заверила, что задержанный проводил слежку за позициями ВСУ.

Спустя несколько дней украинский суд арестовал Косяка. Вскоре ЛНР объявила о прекращении всех контактов с Киевом в минском формате. Наблюдатели ОБСЕ при этом обещали содействовать диалогу между участниками конфликта, однако никаких действий от организации не последовало.