На Украине подтвердили применение ударного дрона в Донбассе

Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar в Донбассе. Соответствующее сообщение опубликовано на странице Facebook пресс-центра генштаба.
Приказ о применении дрона отдал главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. В пресс-службе отметили, что турецкий беспилотник не пересекал линию соприкосновения.
Ранее о первом применении Bayraktar сообщили журналист Юрий Бутусов и волонтер Роман Доник. Последний опубликовал видео произошедшего.
В конце сентября сообщалось, что под Киевом построят центр по обслуживанию беспилотников Bayraktar. Министр обороны Украины и гендиректор турецкой компании подписали меморандум в присутствии президента Владимира Зеленского, который выразил благодарность турецкому коллеге Реджепу Эрдогану за поддержку проекта.