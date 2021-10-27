Украинские военные нанесли более 100 ударов по Донбассу

ДНР и ЛНР подверглись более 110 артиллерийским ударам со стороны Вооруженных сил Украины

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) за сутки, 26 октября, подверглись более 110 массированным артиллерийским ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Согласно обнародованным данным, украинские военные использовали тяжелую ствольную артиллерию, минометы, БМП, ударный беспилотный летательный аппарат и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово, Докучаевск, Гольмовский.

При этом, уточнило представительство ЛНР, ВСУ за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. Отмечается, что на линии разграничения в Донбассе в целом наблюдается значительное обострение.

В результате обстрелов обесточены три котельные «Донбасстеплоэнерго», после чего более тысячи жителей Горловки остались без отопления, передает «Донецкое агентство новостей».

Ранее генштаб ВСУ подтвердил применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar в Донбассе. В пресс-службе отметили, что турецкий беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

26 октября подразделения ВСУ предприняли попытку захватить село Старомарьевка в Тельмановском районе, которое находится на линии разграничения в Донбассе. Киев данную информацию назвал ложной.