На Украине пригрозили Донбассу турецкими беспилотниками и американскими ракетами

В Киеве решили применять БПЛА в Донбассе при нарушении Минских соглашений

Киев продолжит применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) турецкого производства Bayraktar TB2 в Донбассе. Об этом внештатный советник главы офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович заявил в эфире программы Politeka. Ее видеозапись он опубликовал на своем YouTube-канале.

Он пригрозил, что украинские военные продолжат применять беспилотники в ответ на нарушение Минских соглашений и режима прекращения огня в Донбассе.

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Кроме того, Арестович рассказал о получении Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. При этом он подчеркнул, что Киев решил придержать новые ПТРК «до полномасштабного развития конфликта».

Советник главы ОП также намекнул, что ранее решение о применении ударного беспилотника в Донбассе принималось лично украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам Арестовича, без согласия главы государства это не было бы возможным.

26 октября ВСУ впервые задействовали в Донбассе БПЛА Bayraktar TB2. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отметили, что в результате применения дрона жертв и повреждений гражданских объектов зафиксировано не было. В России ситуацию в регионе назвали тревожной.

Позже командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что украинские военные готовы и дальше использовать беспилотники для нанесения ударов по позициям противников в Донбассе.