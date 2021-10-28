Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала тревожной ситуацию в Донбассе, передает ТАСС.

«Последние дни мы видим тревожное — это не то слово, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это все обострением ситуации в зоне конфликта. В подобных условиях мы не можем исключать дальнейшей деградации ситуации», — заявила Захарова на брифинге 28 октября.

Она добавила, что Киев сознательно заводит в тупик переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, «чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем».

26 октября Вооруженные силы Украины впервые задействовали в бою турецкий беспилотник Bayraktar. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что жертв и повреждений гражданских объектов не зафиксировано. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Bayraktar Киеву могут привести к дестабилизации ситуации.