В России назвали способ «охладить пыл украинских генералов» на Донбассе

Коротченко: потеря одного Bayraktar TB2 «охладит пыл украинских генералов» на Донбассе

Потеря одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 стоимостью пять миллионов долларов «сразу охладит пыл украинских генералов» на Донбассе. Подобный способ остановить эскалацию конфликта в регионе назвал РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его мнению, Россия после применения Украиной беспилотника турецкого производства в Донбассе должна способствовать установлению бесполетной зоны над регионом.

Материалы по теме Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире На пороге перемен. Как технологии будущего изменят мир и жизнь людей?

Эксперт в области БПЛА Денис Федутинов уверен, что не стоит чрезмерно переоценивать способности Bayraktar TB2. «Наиболее заметны БПЛА Bayraktar TB2 будут на первых порах, в дальнейшем, по мере выработки средств противодействия, их эффективность снизится», — сказал специалист.

По его словам, Bayraktar TB2 уязвимы для таких комплексов противовоздушной обороны (ПВО), как «Игла», «Стрела», «Панцирь» и «Тор», а также средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В октябре Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar TB2.

В ноябре 2020 года Константин Макиенко, занимая должность заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что ВСУ располагают системами вооружений, которых нет у России, в частности противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.