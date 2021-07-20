Купленные Украиной у Турции против России Bayraktar TB2 оказались «продвинутыми»

Ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 Военно-морских сил (ВМС) Украины, купленные у Турции для сдерживания «российской угрозы» в Черном и Азовском морях, оказались «продвинутыми», утверждает Defense Express.

Согласно информационно-консалтинговому агентству, данная модификация БПЛА использовалась в ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Defense Express отмечает, что первый комплекс Bayraktar TB2, который в июле получили ВМС Украины, включает несколько БПЛА и станции управления, способные «обеспечить непрерывный мониторинг акватории Черного и Азовского морей в течение не просто суток, а в режиме 24/7». «То есть пока один БПЛА еще завершает полет, другой уже заходит в определенный район для его замены, и так по кругу», — пишет агентство.

Согласно Defense Express, станции управления Bayraktar TB2 «выполнены не только в мобильном варианте, но и в стационарном и даже для установки на корабль». «То есть отряд кораблей ВМС Украины может самостоятельно, как говорят, "с капитанского мостика", управлять Bayraktar TB2», — уверяет агентство.

Defense Express уверяет, что ВМС Украины получили «продвинутую» версию Bayraktar TB2, отличающуюся дальностью управления 300 километров. «А учитывая возможность передачи управления от одной станции к другой, открывается возможность держать под наблюдением всю необходимую акваторию», — пишет агентство.

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Defense Express отмечает, что данные БПЛА планируется использовать прежде всего для патрулирования и целенаведения.

«Раньше задача мониторинга надводной обстановки возлагалось на вертолеты и самолеты морской авиации. Для понимания, самолет мог на расстоянии в 200 километров действовать в районе 1-2 часа. Теперь мы получили Bayraktar TB2, который может круглосуточно вести мониторинг, а потом меняться на другой БПЛА», — заявил командир 10-й морской авиационной бригады ВМС Украины Илья Олейников.

Агентство заключает, что беспилотник Bayraktar TB2 изменит баланс сил в регионе. «На его применение почти не влияют те средства, которые сейчас есть в Вооруженных силах России», — уверяет Олейников.

В июле Defense Express сообщило, что Bayraktar TB2 планируется применять для мониторинга надводной обстановки и наведения ракет берегового комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», а также «для поражения малых и средних кораблей Черноморского флота (ЧФ) России».