Песков заявил о дестабилизации в Донбассе из-за турецких беспилотников

Поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину, вероятно, приведут к дестабилизации ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — подчеркнул он, добавив, что применение турецкого вооружения не способствует урегулированию внутриукраинской проблемы.

Так Песков прокомментировал применение турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе украинской стороной. В силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что пострадавших нет. В пресс-службе Вооруженных сил Украины заверили, что турецкий беспилотник не пересекал линию соприкосновения.