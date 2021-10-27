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Первый удар турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе показали на видео

Появилось видео первого применения Украиной турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) показали на видео первое применение в боевых действиях в Донбассе турецкого разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar TB2. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает Vesti.ua со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

По его словам, позиции 93-й механизированной бригады возле села Гранитное в Донецкой области были обстреляны со стороны самопровозглашенных республик. «ВСУ направила Bayraktar TB2, и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена», — заявил репортер. Противник не смог ни обнаружить, ни сбить дрон.

Позднее Генштаб ВСУ подтвердил применение Bayraktar. В пресс-службе ведомства отметили, что турецкий беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

Реакция самопровозглашенных республик

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник отметил, что Киев «целенаправленно, даже показательно» пошел на нарушение минских соглашений. Он напомнил, что с 2014 года полеты боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов были запрещены.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отдав приказ на вылет дрона, «плевать хотел на обязательства Киева».

Позиция Москвы

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что обстрелы ВСУ в Донбассе связаны с «новым энтузиазмом», который испытали в Киеве после приглашения на заседание комитета НАТО по вопросам вооружений. По мнению сенатора, на Украине также воодушевлены участившимися заявлениями о возможности ее приема в альянс, лоббизмом данной инициативы со стороны Великобритании и все более позитивным сигналами от США. При этом сенатор отметил, что особую роль в данной ситуации играет визит в Киев главы минобороны США Ллойда Остина и его заверения. «Началась игра по-крупному», — подчеркнул он.

Парламентарий также предупредил, что западные страны, которые придерживаются данного курса, рискуют проиграть, так как украинскими властями правят примитивные инстинкты. Он объяснил, что вступление в НАТО нужно Киеву только для войны в Донбассе и столкновения с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важной тему сотрудничества Киева и Анкары в военно-технической сфере, однако выражают озабоченность использованием Украиной турецкого вооружения для «ударов по собственным гражданам» в Донбассе.

Заветный беспилотник

В конце сентября министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор турецкой компании Bayraktar Халук Байрактар подписали меморандум о сотрудничестве в присутствии президента Владимира Зеленского. Тогда же стало известно, что в Киевской области построят центр по обслуживанию беспилотников Bayraktar.

Однако еще до подписания документа Украина получила заветные дроны. Помимо самих беспилотников, украинские специалисты посетили Турцию, где прошли обучение по управлению беспилотниками. После этого, в июле 2021 года Киев впервые направил Bayraktar TB2 на патрулирование акватории Черного моря.

Что за дрон

Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный четырьмя ракетами или высокоточными планирующими авиабомбами дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 километров.

Беспилотник производится с 2014 года частной компанией Baykar Defense. Его первое боевое применение произошло в том же году, дрон использовали во время операции против курдов в восточной Турции.

Помимо Украины, зарубежными пользователями Bayraktar являются вооруженные силы Катара и Азербайджана. При этом последний активно применял эту технологию во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

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