Раскрыты последствия удара турецких дронов по Донбассу

«Интерфакс»: в ходе применения беспилотников Bayraktar в Донбассе никто не пострадал

При первом применении украинской стороной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе никто не пострадал. Последствия удара дрона раскрыл источник «Интерфакс» в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По словам собеседника агентства, удар был нанесен точечно. «Пострадавших и жертв среди военных и гражданского населения нет», — уточнил он, добавив, что повреждений гражданских объектов, расположенных близ поселка Гранитное, также не зафиксировано.

Ранее генштаб ВСУ подтвердил применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar TB2 в Донбассе. Позже кадры первого применения БПЛА были размещены в сети. В пресс-службе ВСУ заверили, что турецкий беспилотник не пересекал линию соприкосновения.