Посол Украины возмутился реакцией Германии после удара Bayraktar в Донбассе

Посол Украины Мельник: Германия после слов о Bayraktar должна поставить Россию на место

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился высказыванием представителя немецкого МИД об ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar в Донбассе и заявил, что Киев «решительно отвергает» его. По его мнению, вместо того, чтобы выражать обеспокоенность ситуацией Берлин должен поставить Москву на место. Слова Мельника приводит Bild.

В своем комментарии изданию посол заявил, что Украина имеет законное право на самооборону. Как считает Мельник, Берлин должен удвоить усилия по организации встречи в «нормандском» формате.

Так украинский посол прокомментировал заявление представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, сообщившей, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar. По ее словам, Берлин обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, так как по Минским соглашениям их могут применять только наблюдатели ОБСЕ.

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Что случилось в Донбассе?

Во вторник, 26 октября, Вооруженные силы Украины впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar, что запрещено Минскими соглашениями. Об этом сообщили журналист Юрий Бутусов и волонтер Роман Доник. Последний опубликовал в сети кадры с ударами дрона.

Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение беспилотника. Приказ о применении дрона отдал главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. В пресс-службе генштаба отметили, что турецкий беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

Однако позже украинские СМИ сообщили, что министр обороны Украины Андрей Таран опроверг использование беспилотника. «На видеозаписи четко видно, что сработал заранее заложенный инженерный заряд, а не боеприпас беспилотника», — якобы заявил он. По его словам, Украина ни разу не использовала Bayraktar в Донбассе, а видео с атакой назвал фейком.

На видеозаписи четко видно, что сработал заранее заложенный инженерный заряд, а не боеприпас беспилотника Андрей Таран опроверг использование Bayraktar в Донбассе

Позже украинское СМИ «Диалог», выпустившее опровержение Тарана, объяснило публикацию взломом. Согласно заявлению редакции, это сделали хакеры, а «первыми внимание на фейк обратили сепаратистские ресурсы Донбасса».

Как заметил в своем Telegram-канале военный журналист «Комсомольской правды» Александр Коц, Таран дал комментарий еще до заявления Генштаба. «Хорош же там министр, который не в курсе, чего у него в войсках происходит», — подытожил репортер.

Реакция России

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов принял участие во встрече группы. Он рассказал, что использование боевого летательного аппарата стало одной из тем обсуждения, однако украинская сторона уходила от ответа и игнорировала просьбы представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прояснить ситуацию.

В Кремле считают, что поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину способны привести к дестабилизации ситуации в Донбассе.

Поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения Дмитрий Песков о рисках дестабилизации ситуации в Донбассе

По словам официального представителя президента России Дмитрия Пескова, применение турецкого вооружения не способствует урегулированию внутриукраинской проблемы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что история с применением беспилотника будет сигналом для тех, кто вооружает Киев и «должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО».

Как считает член Совета Федерации России Сергей Цеков, Киев, применив Bayraktar, решил «показать силу» и заставить самопровозглашенные республики вернуться в состав Украины. Однако, по мнению сенатора, это лишь больше объединит армию и жителей Донбасса на противодействие Украине.

Ответ Донбасса

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что Киев официально признал нарушение Минских соглашений, применив турецкий беспилотник в Донбассе.

По его мнению, украинские военные «целенаправленно, даже показательно» нарушают Минские соглашения. Однако теперь о боевом применении беспилотника на линии соприкосновения сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который «плевать хотел на обязательства Киева».

Обострение обстановки в Донбассе.

Обострение ситуации в Донбассе началось в начале октября после задержания Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Луганск потребовал освобождения офицера, но украинская сторона заверила, что задержанный проводил слежку за позициями ВСУ. С тех пор диалог Киева и ЛНР в «минском формате» был приостановлен.

