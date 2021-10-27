Сенатор объяснил применение Украиной турецкого БПЛА в Донбассе показом силы

Украина решила «показать силу», применив в Донбассе новый турецкий ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2. Так удар с беспилотника объяснил член Совета Федерации России Сергей Цеков, его слова приводит News.ru.

По мнению сенатора, применение такого оружия доказывает, что разрешить ситуацию в Донбассе мирным путем может только Украина, «если у нее будет на то добрая воля». Он призвал Францию и Германию, как страны Нормандского формата, сделать выводы.

Цеков считает, что «армия Донбасса найдет способ противодействовать и защищаться» от беспилотника. «Украинские власти думают, что в Донбассе от бряцания оружием их сильно испугаются и заявят, что все, мы интегрируемся в состав Украины. Я думаю, что это еще больше консолидирует армию и жителей Донбасса на противодействие Украине», — высказался член Совфеда.

Сенатор добавил, что подобные акции в Киеве согласовывают с США и рядом стран Европы.

26 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Утверждается, что управляемой бомбой он уничтожил гаубицу на позициях самопровозглашенных республик.