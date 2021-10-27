В Совфеде прокомментировали новые обстрелы ВСУ в Донбассе

Сенатор Пушков: обстрелы ВСУ в Донбассе связаны с приглашением Киева на заседание НАТО

Сенатор Алексей Пушков заявил, что обстрелы вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе связаны с «новым энтузиазмом», который испытали в Киеве после приглашения на заседание комитета НАТО по вопросам вооружений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, на Украине также воодушевлены участившимися заявлениями о возможности ее приема в альянс, лоббизмом данной инициативы со стороны Великобритании и все более позитивным сигналами от США. При этом член Совфеда отметил, что особую роль в данной ситуации играет визит в Киев главы минобороны США Ллойда Остина и его заверения. «Началась игра по-крупному», — подчеркнул он.

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Парламентарий также предупредил, что западные страны, которые придерживаются данного курса, рискуют проиграть, так как украинскими властями правят примитивные инстинкты. Он объяснил, что вступление в НАТО нужно Киеву только для войны в Донбассе и столкновения с Россией.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar в Донбассе. Приказ о применении дрона отдал главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. В пресс-службе отметили, что турецкий беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

25 октября заместитель министра обороны Украины Александр Носов заявил, что страну впервые пригласили принять участие в заседании высшего совещательного комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений — Конференции национальных директоров вооружений. «Впервые за более полувека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО», — отметил Носов.