Глава ДНР рассказал об обстановке в занятой украинскими войсками Старомарьевке

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подтвердил сообщения, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли село Старомарьевка, и рассказал об обстановке в населенном пункте. Фрагмент его выступления опубликован в Telegram-канале журналистки Ольги Скабеевой.
По словам Пушилина, связь с населенным пунктом в данный момент обрывочна и периодическая, поскольку «глушится украинскими подразделениями». Однако люди находят возможность выйти на связь. В Старомарьевке находятся не только «просто взрослые люди», но и дети, и старики. У властей есть полный список жителей.
«Освободить мирным способом сейчас крайне проблематично, потому что именно в населенных пунктах оборудованы уже позиции, именно на входе или на въезде в населенный пункт оборудован блок-пост, другие укрепления», — сказал Пушилин.
Он утверждает, что Донецк пытается подключить к решению проблемы представителей международных организаций, которые должны «закрыть вопрос гуманитарного характера» об обеспечении жителей всем необходимым. «И дальше уже стоит вопрос о возвращении статуса-кво касательно данного населенного пункта», — заключил глава ДНР.
26 октября Донецк заявил, что украинские войска попытались захватить село Старомарьевка. Киев отрицал это. Позже выяснилось, что на этом участке Украина впервые задействовала в бою турецкий беспилотник Bayraktar.