Глава ДНР рассказал об обстановке в занятой украинскими войсками Старомарьевке

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подтвердил сообщения, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли село Старомарьевка, и рассказал об обстановке в населенном пункте. Фрагмент его выступления опубликован в Telegram-канале журналистки Ольги Скабеевой.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

По словам Пушилина, связь с населенным пунктом в данный момент обрывочна и периодическая, поскольку «глушится украинскими подразделениями». Однако люди находят возможность выйти на связь. В Старомарьевке находятся не только «просто взрослые люди», но и дети, и старики. У властей есть полный список жителей.

«Освободить мирным способом сейчас крайне проблематично, потому что именно в населенных пунктах оборудованы уже позиции, именно на входе или на въезде в населенный пункт оборудован блок-пост, другие укрепления», — сказал Пушилин.

Он утверждает, что Донецк пытается подключить к решению проблемы представителей международных организаций, которые должны «закрыть вопрос гуманитарного характера» об обеспечении жителей всем необходимым. «И дальше уже стоит вопрос о возвращении статуса-кво касательно данного населенного пункта», — заключил глава ДНР.

26 октября Донецк заявил, что украинские войска попытались захватить село Старомарьевка. Киев отрицал это. Позже выяснилось, что на этом участке Украина впервые задействовала в бою турецкий беспилотник Bayraktar.