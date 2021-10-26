Украина прокомментировала сообщения о попытке занять село в Донбассе

Штаб ООС отреагировал на сообщения о попытке захватить территорию в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины отреагировал на появившиеся сообщения о попытках занять село в Донбассе. Комментарий пресс-службы опубликован в Facebook.

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«Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, недалеко от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация является ложной. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения», — утверждают в штабе ООС.

Киев заявил, что именно на этом участке противник в нарушение перемирия открывал огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. «Позиции украинских военных остаются неизменными», — подчеркнули в штабе.

Ранее 26 октября министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку захватить село Старомарьевка, которое входит в состав Гранитненского сельского совета.