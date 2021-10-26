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Украинские силовики саботировали исполнение санкций СНБО за сотни тысяч долларов

Украинские силовики предлагали попавшим под санкции СНБО людям откупиться
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Фото: Сергей Харченко / ZumaPress / Globallookpress.com

Украинские правоохранительные органы намеренно допускали ошибки при внесении данных попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) лиц, чтобы те могли свободно выезжать за границу и пользоваться формально заблокированными банковскими счетами. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу фракции Верховной Рады «Слуга народа» Давида Арахамию.

По его словам, таким образом коррумпированные силовики саботировали решения украинских властей относительно контрабандистов, воров в законе и других преступников. «Предлагали от 100 до 300 тысяч долларов за мзду. Допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу», — рассказал Арахамия.

В свою очередь источники «Страны.ua» в бизнес-кругах уточнили, что такими махинациями могли заниматься не только правоохранители, но и лица, непосредственно связанные с офисом президента Украины. Они также предлагали гражданам откупиться за ошибки в листах или полное исключение из списков за миллионы гривен.

«Но люди платить не торопятся, так как подозревают, что могут кинуть, а то и подставить. Хотя если кого-то из списка начнут исключать, то может-быть кто-то и согласится решить вопрос. Правда, далеко не для всех санкции насколько критичны, чтоб за их снятие платить серьезные деньги», — рассказал инсайдер.

Ранее стало известно, что под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины попали 237 человек, принимавших участие при организации выборов в Государственную Думу в Крыму и на Донбассе. Большинство из них — члены избирательных комиссий.

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