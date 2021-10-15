Украина утвердила санкции против 237 человек из-за выборов в Госдуму

СНБО Украины ввел санкции против 237 организаторов выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму России в Крыму и на Донбассе. Об утверждении персональных санкций на Украине заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов по результатам заседания ведомства, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день принято решение относительно тех людей, которые принимали участие в голосовании — обеспечивали работу по выборам [в Госдуму] на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей», — сказал он.

Как уточнил Данилов, ограничения будут применены к 237 людям, которые являются организаторами выборов, большинство из них — члены избирательных комиссий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении семи сотрудников ФСБ России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, признанного в РФ экстремистской организацией). Под ограничения попали четыре сотрудника и директор института криминалистики, а также глава центра специальной техники и руководитель 2-й службы ФСБ России.