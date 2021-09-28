Украина захотела поработать над «аппетитами» к санкциям против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране необходимо поработать над появлением «аппетитов» у западных партнеров к новым санкциям против России. Он выразил мнение в эфире телеканала ICTV.

«Давайте скажем правду: сейчас аппетита среди партнеров на применение новых системных секторальных санкций нет. Это не означает, что мы не должны работать над тем, чтобы такие аппетиты появились, мы над этим работаем и эта тема будет обсуждаться во время саммита Украина–ЕС», — сказал он.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин испугался приглашения президента России Владимира Путина на саммит Европейского союза (ЕС).

23 июня Financial Times сообщало, что Германия и Франция призвали ЕС к более плотному взаимодействию с Россией. В частности, некоторые дипломаты и сама канцлер Германии Ангела Меркель предложили пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами стран Евросоюза. Идею поддержал и французский президент Эммануэль Макрон.