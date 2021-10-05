На Украине ввели санкции против сотрудников ФСБ из-за инцидента с Навальным

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении семи сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, признанного в РФ экстремистской организацией). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на соответствующий указ главы республики.

Согласно документу, под ограничения попали четыре сотрудника и директор института криминалистики ФСБ, а также руководитель центра специальной техники ФСБ и руководитель 2-й службы ФСБ, отвечающей за защиту конституционного строя и борьбу с терроризмом. Активы данных лиц будут заблокированы, им также запрещен въезд на Украину.

Ранее Зеленский ввел санкции против Амурского судостроительного завода и Казанского порохового завода, а также против завода судовой светотехники «Маяк», расположенного в Севастополе. Также он утвердил решение СНБО об ограничениях против участников выборов в Госдуму в Крыму.

Навальный впал в кому 20 августа 2020 года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов яда не обнаружили.