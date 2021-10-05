На Украине запустили сайт со списками попавших под санкции властей граждан

СНБО Украины запустил сайт с перечнем попавших под санкции физических и юридических лиц

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обнародовал списки попавших под санкции украинских физических и юридических лиц. С ними можно ознакомиться на запущенном СНБО портале.

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На сайте размещена информация о почти 4000 физических и 1848 юридических лицах, попавших под ограничения со стороны украинских властей. На портале указаны фигуранты, их гражданство, род деятельности, а также номера указов президента и типы санкций, срок их действия и прочие данные. На данный момент сайт действует в тестовом режиме, но ожидается, что вскоре он будет функционировать на постоянной основе.

В июле секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство ввело санкции против сотни украинских граждан. По его словам, Киев установил, что из 130 человек, на которых распространяются санкции Минфина США, 127 — живы, а три человека умерли. Что касается этих 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, отметил секретарь.

До этого СНБО на внеочередном заседании ввел санкции против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России. Причиной стало расследование уголовного дела о финансировании терроризма.

В начале февраля СНБО заблокировал ряд оппозиционных телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. После утверждения решения президентом Владимиром Зеленским они прекратили вещание. Персональные санкции также затронули депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».