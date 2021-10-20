Украинский телеканал обвинил Зеленского в шантаже и давлении

Телеканал «UA: Перший» сообщил о шантаже и контроле офиса Зеленского над эфирами передач

Украинские власти пытаются контролировать деятельность телеканала «UA: Перший» и вынуждают работников редакции согласовывать с офисом президента кандидатов на эфир от партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом заявила ведущая телеканала Мирослава Барчук в Facebook.

По ее словам, кроме самих кандидатов, офис украинского лидера пытается влиять на количество представленных в эфире депутатов фракции политической партии. «Офис президента в последнее время выдвигает условия нашей редакции и ставит ультиматумы по наличию в эфире "Слуг народа"», — обвинила Барчук в шантаже Зеленского.

Ведущая пояснила, что контроль со стороны офиса главы государства усиливается в случае энергетической тематики передачи или приглашения к участию открыто критикующих Зеленского парламентариев. Она отметила, что телеканал отказывается идти на уступки властям, после чего редакцию обвинили в «несоблюдении журналистских норм».

Барчук подчеркнула, что в связи с происходящими событиями обеспокоена свободой слова в стране, и призвала другие СМИ не поддаваться давлению властей.

2 февраля президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против «112 Украина», NewsOne и ZIK. 20 августа совет без решения суда ввел санкции против издания «Страна.ua» и его главного редактора Игоря Гужвы. По мнению журналиста, портал был заблокирован из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни Зеленского.