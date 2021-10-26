Медведчука предложили назначить представителем Киева в переговорах по Донбассу

ЛНР предложила заменить Третьякову на Медведчука в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу

Киеву следует заменить своего представителя в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу — вместо депутата Верховной Рады Галины Третьяковой назначить на эту должность главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. С таким предложением выступила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева, передает Луганский информационный центр.

По ее словам, неоднозначные заявления Третьяковой о гибели парламентария Антона Полякова, а также отсутствие прогресса в переговорном процессе ТКГ вынуждают ЛНР просить о назначении другого человека. «Медведчук зарекомендовал себя обязательным переговорщиком: темы, которые обсуждались на заседаниях Контактной группы, потом получали практические шаги», — отметила Кобцева.

При этом представитель ЛНР подчеркнула, что в подтверждение готовности работать с Медведчуком республика готова выдать Украине трех удерживаемых женщин.

Третьякова в начале октября, после известия о гибели Полякова, заявила, что его смерть означает «минус один враг» политического курса украинских властей.

Медведчук с мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и хищении ресурсов. 8 октября ему предъявили новые обвинения в госизмене и содействии терроризму. Они касаются поставок угля с территории самопровозглашенных республик Донбасса. Медведчук называл уголовное дело сфальсифицированным.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев мог бы рассмотреть возможность обмена Медведчука на украинских граждан, если бы Москва подтвердила наличие у политика российского гражданства.