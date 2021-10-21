Путин назвал тупиком ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин назвал тупиком политическую ситуацию на Украине. Он заявил об этом на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Путина спросили, как может быть остановлен процесс превращения Украины в «анти-Россию», о котором он заявлял ранее. «Я, наверное, вас разочарую. Я не знаю ответа на этот вопрос», — сказал он. По словам российского лидера, украинский народ сам должен принять решение и сформировать такие органы власти и управления, «которые отвечали бы его чаяниям».

Путин упомянул уголовное дело против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого обвиняют в том числе в государственной измене. «За что? Он украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. За что? За его открытую политическую позицию», — отметил он.