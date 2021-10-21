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Путин рассказал об угрозе из-за связей Украины с НАТО

Путин: угроза, возникающая из-за связей Украины с НАТО, имеет существенное значение
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Угроза, возникающая из-за активных связей Украины с НАТО, имеет существенное значение. Хотя членство Киева в альянсе может так и не состояться, опасения вызывает активное осваивание украинской территории со стороны организации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Политик добавил, что западные страны не гарантируют соблюдения безопасности России, что имеет принципиальное значение в вопросах взаимодействий НАТО и Украины. «Что мы будем делать, если ракеты появятся под Харьковом?» — добавил Путин.

Президент напомнил, что Москва также обеспокоена визитом министра обороны США Ллойда Остина в Киев, в ходе которого тот открыл двери Украине в НАТО. «Никто не говорит нет. Даже европейцы. Это не гарантии безопасности для России. Это просто разговоры. И нас это беспокоит», — заключил он.

Визит Остина в Киев состоялся 19 октября. Днем ранее он находился с визитом в Грузии, где в том числе встретился с министром обороны страны Джуаншером Бурчуладзе и подписал «Инициативу об усилении обороны и мер сдерживания для Грузии» — она предполагает, что Вашингтон окажет Тбилиси поддержку в укреплении оборонного ведомства.

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