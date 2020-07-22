В России обеспокоились «кинжальным ударом» Украины по Севастополю

Военная доктрина Украины определяет строительство Вооруженных сил страны, основываясь на защите от агрессии со стороны России и опирась на опыт и сотрудничество с НАТО, пишет «Военно-промышленный курьер».

Еженедельная газета отмечает, что «в последние годы укрепление военных связей НАТО с Украиной идет по нарастающей». Речь идет, в частности, о строительстве военных баз на Черноморском побережье и участии Киева в военных учениях со странами альянса.

В публикации издания выражается обеспокоенность тем, что «Крым не дает полного контроля над западной частью бассейна», поскольку, в частности, Севастополь «находится в пределах кинжального удара» крылатыми ракетами «Нептун» с рейда Одессы (184 километров по морю).

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«Флот РФ на [Крымском] полуострове достаточно уязвим для действий боевых пловцов, способных поставить заряды на винторулевые группы кораблей», — говорится в публикации.

В июне конструкторское бюро «Луч» на своей странице в Facebook выложило новое видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты комплекса «Нептун», которые впервые прошли со штатной боевой частью.