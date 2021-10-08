В партии Зеленского увидели плюсы в смерти бывшего депутата Полякова

Депутат партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Третьякова увидела положительные моменты в смерти бывшего члена политического силы Антона Полякова, который скончался минувшей ночью. Об этом сообщил лидер партии «За будущее», в депутатскую группу которой входил Поляков, Игорь Палица в ходе пленарного заседания Верховной Рады.

По его словам, после трагического известия Третьякова написала в официальном чате фракции «Слуга Народа», что смерть Полякова означает «минус один враг» политического курса украинских властей.

«Я считаю это недопустимым. Каким бы политическим оппонентом или человеком ни был Поляков, умер человек», — заявил Палица и призвал Третьякову к ответственности.

После этого выступила сама Третьякова. Она подтвердила сказанное и напомнила присутствующим в парламенте про свободу слова и политическую борьбу, на что в зале начали кричать «позор».

Инцидент прокомментировал глава партии Зеленского Александр Корниенко. «Каждый определяет свою систему ценностей в жизни и соответственно, как относится к тем или иным вещам», — отметил он.

Утром 8 октября стало известно о смерти Антона Полякова. Сотрудники министерства внутренних дел открыли уголовное дело по факту смерти с пометкой «естественная смерть». Первые результаты вскрытия показали, что смерть 33-летнего мужчины наступила от от острой коронарной недостаточности и ишемической болезни сердца.

За три дня до смерти, Поляков обвинил народных депутатов от партии Зеленского в получении взяток за поддержку закона об олигархах.