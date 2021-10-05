Членов партии «Слуга народа» обвинили в получении взяток

Член депутатской группы «За будущее», бывший депутат партии «Слуга народа» Антон Поляков обвинил народных депутатов от партии президента Украины Владимира Зеленского в получении взяток за поддержку закона об олигархах. Об этом заявил в эфире программы «Дежурные по стране» на телеканале «Украина 24.»

«Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги. Я ездил в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. ред.), давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать — иди, рассказывай? При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"? » — сказал Поляков.

Он отказался назвать конкретные фамилии тех, кто брали деньги за голосование, поскольку человек, который видел раздачу денег в конвертах, не станет это подтверждать.

Ранее стало известно, что депутат Верховной Рады Людмила Буймистер, которая вопреки позиции своей фракции проголосовала против принятия законопроекта об олигархах, будет исключена из партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Законопроект «О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархами)» был внесен на рассмотрение в парламент президентом Украины 1 июля.

Согласно тексту документа, олигархом следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Таким людям будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий, быть покупателями объектов большой приватизации, владеть СМИ.

После первого чтения к проекту закона было подано более 1,2 тысячи правок. Оппозиция критиковала инициативу за возможность наделить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) внесудебным правом решать, кого следует признавать олигархом. По мнению противников этой идеи, таким образом окружение президента сможет установить неограниченный контроль за политической жизнью в республике. Несмотря на это, 23 сентября закон был принят во втором чтении за счет подавляющего большинства голосов «Слуги народа».