Из партии Зеленского исключат депутата за голосование против закона об олигархах

Депутат Верховной Рады Людмила Буймистер, которая вопреки позиции своей фракции проголосовала против принятия законопроекта об олигархах, будет исключена из партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу партии Александра Корниенко.

По словам политика, поступок Буймистер стал «красной линией», которая не позволит ей более оставаться вместе с соратниками. «Исключение ее из фракции, как и ее самостоятельный выход, не приведет к сложению мандата», — пояснил Корниенко.

Как отметили журналисты портала, вопрос об исключении Буймистер и других нелояльных депутатов давно обсуждался руководством партии. «Но сейчас для руководства "слуг" важно показать, что будет с отступниками накануне голосования за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова», — подчеркнули авторы заметки.

Законопроект «О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархами)» был внесен на рассмотрение в парламент президентом Украины 1 июля.

Согласно тексту документа, олигархом следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Таким людям будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий, быть покупателями объектов большой приватизации, владеть СМИ.

После первого чтения к проекту закона было подано более 1,2 тысячи правок. Оппозиция критиковала инициативу за возможность наделить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) внесудебным правом решать, кого следует признавать олигархом. По мнению противников этой идеи, таким образом окружение президента сможет установить неограниченный контроль за политической жизнью в республике. Несмотря на это, 23 сентября закон был принят во втором чтении за счет подавляющего большинства голосов «Слуги народа».