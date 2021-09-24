На Украине сочли Зеленского олигархом после принятия нового закона

Закон об олигархах, принятый Верховной Радой во втором чтении 23 сентября, непоследователен, нелогичен и может быть применен даже против его автора, президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр финансов страны Игорь Уманский.

По его словам, критерии признания того или иного гражданина олигархом в принятом документе слишком расплывчаты и зачастую противоречат друг другу. Тем не менее под них может попасть и глава государства. «Гораздо больше Владимиру Зеленскому подошел бы термин "монарх". Но мы его назовем просто "гражданин"», — написал Уманский.

Он указал, что украинский лидер использует политику для увеличения своего благосостояния, контролирует СМИ, имеет «значительный экономический вес», финансирует свою партию «Слуга народа» и руководит деятельностью монополий. «Этих аргументов достаточно, чтобы назвать Зеленского олигархом. Особенно иронично то, что эти критерии прописаны в его собственном законе», — добавил экс-министр.

Законопроект «О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархами)» был внесен на рассмотрение в парламент президентом Украины 1 июля.

Согласно тексту документа, олигархом следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Таким людям будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий, быть покупателями объектов большой приватизации, владеть СМИ.

После первого чтения к проекту закона было подано более 1,2 тысячи правок. Оппозиция критиковала инициативу за возможность наделить Совет национальной безопасности и обороны внесудебным правом решать, кого следует признавать олигархом. По мнению противников этой идеи, таким образом окружение президента сможет установить неограниченный контроль за политической жизнью страны. Несмотря на это, 23 сентября закон был принят во втором чтении за счет подавляющего большинства голосов «Слуги народа».