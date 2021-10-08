В Киеве найден мертвым бывший депутат партии «Слуга народа»

В Киеве найден мертвым народный депутат и бывший член партии «Слуга народа» Антон Поляков. Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Facebook.

В настоящее время проводится расследование причин его смерти, на место выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и эксперты. В полиции отметили, что информация об обнаружении политика в Днепровском районе украинской столицы поступила в пятницу, 8 октября.

Предварительно известно, что Полякову стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи. По данным Telegram-канала Pavlovsky News, в 2:10 полиция остановила автомобиль за нарушение правил дорожного движения, на заднем сидении находился депутат. Отмечается, что он мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

О смерти нардепа первым сообщил в Telegram-канале бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он выразил соболезнования родным погибшего и надежду на то, что расследование будет открытым и объективным.

Тело нардепа будет направлено на экспертизу для установления причин смерти. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») УК Украины с пометкой «Естественная смерть». Продолжаются следственные действия.

5 октября, за три дня до смерти, член депутатской группы «За будущее», бывший депутат партии «Слуга народа» Поляков обвинил народных депутатов от партии президента Украины Владимира Зеленского в получении взяток за поддержку закона об олигархах. Он отказался назвать конкретные фамилии тех, кто брали деньги за голосование, поскольку человек, который видел раздачу денег в конвертах, по его словам, не станет это подтверждать.

