Украинец получил три года тюрьмы за угрозы взрыва и покушения на Зеленского

Житель украинского города Ивано-Франковск получил три года и один месяц тюрьмы за угрозы взрыва и покушения на президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как сказано в решении суда, в июле прошлого года уроженец Житомира сообщил об угрозе взрыва, за что получил два года лишения свободы с испытательным сроком на год. В декабре Служба безопасности Украины (СБУ) получила от злоумышленника письмо, в котором он утверждал, что готовит покушение на Зеленского в одном из сел Сумской области.

В приговоре сказано, что подсудимый употребляет психоактивные вещества, из-за которых страдает расстройствами психики, однако на момент совершения правонарушения он был вменяемым.

В сентябре сообщалось, что СБУ возбудила шесть уголовных дел по фактам посягательства на жизнь и угроз убийства Зеленского. Досудебное расследование проводилось с конца мая 2019 года.

В октябре 2019-го депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина и волонтер Маруся Зверобой опубликовали видео, на котором нецензурно высказывались в адрес Зеленского и желали ему смерти.

